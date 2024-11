VS op COP: winst Trump teleurstellend, maar we gaan door

BAKOE (ANP) - De Amerikaanse klimaatgezant John Podesta heeft op de klimaattop in Bakoe de verkiezingswinst van Donald Trump "een bittere teleurstelling" genoemd. "In januari inaugureren we een president die de termen 'hoax' en 'fossiele brandstoffen' noemt als het gaat om klimaatverandering".

"De volgende regering zal een ommekeer willen maken als het aankomt op klimaatbeleid", zei Podesta op de eerste dag van de COP29. "Maar het werk om klimaatverandering in te dammen zal worden voorgezet in de Verenigde Staten. Dit is niet het einde van onze strijd voor een schonere en betere planeet."