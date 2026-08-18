Havenarbeiders in Duitsland staken om loonconflict

HAMBURG (ANP/DPA) - Havenarbeiders in zes Duitse havens hebben het werk neergelegd uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers. Dat raakt onder andere de drie grootste havens van Duitsland.

Maandagavond begon de staking in de havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Dat zijn naar goederenoverslag gemeten de belangrijkste havens van Duitsland. Dinsdagochtend sloten havenmedewerkers in Emden, Bremen en Brake zich bij de 24-uursstaking aan, meldde vakbond Verdi. Het is de bedoeling dat de actie tot dinsdagavond duurt. Meerdere logistieke bedrijven gaven volgens persbureau dpa aan dat ze hun overslagactiviteiten hadden afgeschaald of deels stilgelegd.

Verdi kan het in cao-onderhandelingen met werkgeversorganisatie Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) niet eens worden over de loonsverhoging. De vakbond eist 8,2 procent hogere uurlonen, maar de havenbedrijven wilden niet verder gaan dan 5,1 procent.