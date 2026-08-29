Haveneconoom: staking is vooral slecht voor imago haven Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De havenstaking op vrijdag 4 september is vooral slecht voor het imago van de Rotterdamse haven, stelt haveneconoom Bart Kuipers. Volgens hem is betrouwbaarheid steeds belangrijker geworden voor grote containerreders. Het directe effect op de haven is volgens de econoom en het Havenbedrijf Rotterdam waarschijnlijk beperkt.

Vakbonden FNV en CNV hebben havenmedewerkers opgeroepen het werk neer te leggen van 11.15 uur tot 19.00 uur in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid.

Volgens Kuipers, die verbonden is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is het effect van een staking vergelijkbaar met een sterke storm. "Ook dan liggen de terminals er weleens een paar uur uit", legt hij uit. "Stakingen horen ook bij de haven, dat is niet nieuw." Daarbij komt dat de werkonderbreking lang van tevoren is aangekondigd, waardoor er rekening mee gehouden kan worden.

Lange termijn

Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat er schepen moeten wachten aan de kade of in het ankergebied voor de kust. "Het is een redelijk korte staking. De wachttijden zullen wel iets oplopen", zegt een woordvoerder.

Maar op de lange termijn kunnen de problemen groter zijn voor de grootste haven van Europa. "Betrouwbaarheid is een belangrijker criterium geworden dan lage kosten voor de grote rederijen. De terminals in Rotterdam hebben de afgelopen tijd ook problemen gehad als gevolg van de hitte", vertelt Kuipers. Door de hoge temperaturen werd het werk op de terminals stilgelegd. Maar hij denkt niet dat rederijen voor andere havens kiezen want ook concurrenten Antwerpen en Hamburg hebben te maken met stakingen. "Gevoeligheid voor stakingen is slechts één van de factoren die de havenkeuze bepalen."

De staking van een aantal uur zal nog wel een of twee weken doorwerken in de keten, stelt Kuipers. "Er moet worden ingehaald aan het einde van de staking en dat ettert nog even door. Voor de binnenvaart komt het bovenop de problemen met laagwater en de wachttijd voor de binnenvaart bij de containerterminals bedraagt nu al zo'n 60 uur." Het havenbedrijf verwacht dat de na-effecten van de staking beperkt zullen zijn.