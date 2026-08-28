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Zelensky: grote bommenwerper diep in Rusland aangevallen

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 12:33
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KYIV (ANP) - Oekraïne zegt diep in Rusland een aanval te hebben uitgevoerd op een bommenwerper. In een bericht op X schrijft president Volodymyr Zelensky dat het toestel, een Toepolev Tu-95MS, veelal door Rusland gebruikt wordt om Oekraïne mee aan te vallen. De grote Tu-95 kan onder meer kruisraketten afvuren. De aanval vond plaats nabij de stad Engels.
Ook een olieraffinaderij in Jaroslav, een stad en gelijknamige regio ten noordoosten van Moskou op circa 1000 kilometer van het front, werd aangevallen. "Dit alles is een reactie op hun aanvallen", schrijft Zelensky, verwijzend naar de aanhoudende Russische bombardementen en droneaanvallen. "Russen moeten ervaren hoe hun oorlog is."
De Oekraïense luchtmacht meldde eerder in de nacht van donderdag op vrijdag 137 drones te hebben onderschept. Op zestien plekken werden inslagen gemeld, voegde de luchtmacht eraan toe, zonder daarbij schade te melden. Onder de doelen waren magazijnen van de grote postbezorger Nova Post in de regio Kyiv.
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