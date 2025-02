Havenondernemers dringen aan op snelle invoering industrieplannen

ROTTERDAM (ANP) - Bedrijven in de Rotterdamse haven dringen aan op het snel invoeren van de industrieplannen die de Europese Commissie heeft aangekondigd. De havenondernemers, verenigd in ondernemersorganisatie Deltalinqs, zeggen dat de plannen er goed uitzien om de Europese en Nederlandse industrie "weer op voorsprong te zetten".

"De uitgangspunten van de voorstellen van de Europese Commissie zijn goed, maar veel moet nog verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd", zegt voorzitter Victor van der Chijs van Deltalinqs. De urgentie is hoog, benadrukt hij. "Die tijd heeft onze basisindustrie simpelweg niet; we worden nu weggeconcurreerd en zien fabrieken sluiten. De invoering van dit pakket maatregelen moet daarom echt veel sneller dan gebruikelijk, ook al omdat de noodzaak voor Europese strategische autonomie deze weken pijnlijk duidelijk is geworden."

Woensdag kwam Brussel met een omvangrijk actieplan voor een schone Europese industrie. Het doel is Europese bedrijven concurrerender en zo snel mogelijk koolstofvrij te maken en te elektrificeren. Het Nederlandse kabinet kan enkele belangrijke maatregelen al snel omzetten in concrete actie bij de Voorjaarsnota, stelt Deltalinqs.