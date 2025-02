AI-chipbedrijf Nvidia wint op Wall Street in aanloop cijfers

NEW YORK (ANP) - AI-chipbedrijf Nvidia stond woensdag bij opening van de beurshandel in New York bij de winnaars in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers na het slot op Wall Street. Beleggers zullen die resultaten en vooruitzichten nauwlettend bestuderen om te zien of de groei van Nvidia op het gebied van chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie vastgehouden kan worden. De chip- en technologiesector werd eerder dit jaar nog opgeschud door de komst van de Chinese AI-start-up DeepSeek. Die chatbot levert prestaties die vergelijkbaar zijn met concurrenten als ChatGPT tegen een fractie van de kosten en met minder chips.

In de vroege handel ging het aandeel Nvidia ruim 3 procent omhoog, na de daling van ruim 3 procent een dag eerder. De belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld is in de afgelopen jaren zeer hard gestegen op de beurs door het optimisme rond AI en wordt dan ook beschouwd als een soort barometer voor het sentiment over kunstmatige intelligentie. Nvidia behoort inmiddels tot de waardevolste beursbedrijven ter wereld. Sinds begin dit jaar is de koers wel gedaald door de onrust rond DeepSeek.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een fractie lager op 43.603 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 5969 punten en de Nasdaq steeg 0,3 procent tot 19.094 punten. In de voorgaande twee handelssessies daalde de technologiegraadmeter nog flink.