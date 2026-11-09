'Havik' Knot niet bang om nieuwe crisisinstrumenten ECB in te zetten

Klaas Knot, een van de twee kandidaten om Christine Lagarde op te volgen als president van de Europese Centrale Bank (ECB), staat open voor nieuwe instrumenten die mogelijk nodig zijn om in de toekomst een Europese schuldencrisis te bestrijden. Dat heeft hij gezegd in een interview met de Financial Times.

De voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB) benadrukte tegenover de Britse zakenkrant bereid te zijn de bestaande crisisinstrumenten van de ECB in te zetten, waaronder het opkopen van obligaties. "Als de omstandigheden daarom vragen, aarzelen we niet."

Economen hebben de Nederlander vaak omschreven als een havik, een duidelijke voorstander van renteverhogingen om inflatie in te dammen. Knot verzet zich echter tegen dat beeld. "Er zijn situaties waarin je soepel beleid moet voeren, maar er zijn ook situaties waarin van je wordt verwacht dat je streng beleid voert", zei hij. Dat wordt volgens hem "bepaald door de omstandigheden, niet door persoonlijkheden of vooropgezette ideeën".

Knot zei vorige week nog dat de ECB voorlopig waarschijnlijk "een havikachtige koers" moet blijven volgen en op de hoede moet zijn voor inflatieschokken. Door de Iranoorlog is de inflatie in de eurozone dit jaar opnieuw opgelopen. Zijn tegenkandidaat Pablo Hernández de Cos, voormalig baas van de Spaanse centrale bank, waarschuwde afgelopen weekend eveneens voor inflatierisico's door hoge energieprijzen. De tegenstander van Knot uitte ook zijn zorgen over de hoge schulden in sommige economieën.