Wat verdienen medisch specialisten? Dit is het salaris in Nederland

Medisch specialisten behoren tot de best betaalde werknemers in de Nederlandse zorg. Toch is er geen eenduidig antwoord op de vraag wat een specialist precies verdient. Een arts in loondienst in een ziekenhuis heeft een andere inkomenspositie dan een vrijgevestigde specialist of een specialist die veel avond-, nacht- en weekenddiensten draait.

Wie als medisch specialist in loondienst werkt, verdient grofweg tussen de €8.200 en €14.200 bruto per maand. Daar kunnen onder meer vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en vergoedingen voor onregelmatige diensten nog bij komen.manners+1

Salaris medisch specialist in loondienst

Het basissalaris van medisch specialisten in ziekenhuizen is gekoppeld aan arbeidsvoorwaarden en salarisschalen. In recente overzichten ligt het bruto maandsalaris aan het begin van de schaal rond €8.192. Een specialist die langer werkt en de hoogste trede bereikt, kan uitkomen op ongeveer €14.219 bruto per maand bij een volledig dienstverband.manners+1

Dat betekent dat het vaste salaris op jaarbasis kan variëren van bijna €100.000 bruto tot ruim €170.000 bruto. Het gaat daarbij om de basisbeloning; de uiteindelijke beloning kan hoger uitpakken.

Situatie Bruto inkomen Beginnend medisch specialist Vanaf circa €8.200 per maand Specialist met werkervaring Vaak circa €9.150 tot €13.200 per maand Hoogste salaristrede Circa €14.200 per maand Vast jaarloon in hoogste schaal Ruim €170.000 per jaar

Toeslagen kunnen het inkomen verhogen

Een medisch specialist werkt lang niet altijd op doordeweekse dagen tussen kantooruren. Spoedzorg, operaties, bevallingen en acute opnames gaan ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend door. Wie veel diensten draait, kan daarom naast het basissalaris extra vergoedingen ontvangen.

Bij het totale inkomen kunnen onder meer deze onderdelen meetellen:

Vakantiegeld.

Een eindejaarsuitkering.

Vergoedingen voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiediensten.

Toeslagen voor werken in de avond, nacht, het weekend of op feestdagen.

Eventuele lokale afspraken met het ziekenhuis.

Daarom zegt alleen het maandelijkse basissalaris niet alles over wat een specialist uiteindelijk per jaar ontvangt.

Niet iedere specialist heeft een vast salaris

Een belangrijk verschil is de manier waarop een medisch specialist werkt. Veel specialisten zijn in loondienst bij een ziekenhuis. Zij krijgen een vast bruto salaris, bouwen pensioen op en zijn doorgaans verzekerd via hun werkgever.

Andere specialisten werken als ondernemer, bijvoorbeeld via een medisch-specialistisch bedrijf of een eigen bv. Zij ontvangen dan geen gewoon werknemersloon, maar halen inkomen uit de opbrengsten van hun praktijk of onderneming. Daar gaan onder meer kosten, belastingen, pensioenopbouw en financiële risico’s vanaf.

In eerder aangehaalde CBS-cijfers kwam de gemiddelde winst uit onderneming van vrij beroepsbeoefenende medisch specialisten uit op €169.800 per jaar. Dat bedrag is niet één op één te vergelijken met het salaris van een werknemer: winst is geen bruto loon en kan van jaar tot jaar sterker fluctueren.

Grote verschillen tussen specialismen

Ook het vakgebied heeft invloed op het inkomen. Technische en snijdende specialismen, zoals anesthesiologie, chirurgie, orthopedie en neurochirurgie, worden vaak gerekend tot de beter betaalde medische vakken. De opleiding duurt lang, het werk kent vaak grote verantwoordelijkheid en veel van deze specialisten draaien intensieve diensten.

Online salarisramingen noemen voor sommige topfuncties in de zorg bedragen van meer dan €200.000 per jaar. Zulke schattingen moeten wel voorzichtig worden gelezen: het is niet altijd duidelijk of het om een vast loon, een totaalinkomen met toeslagen of ondernemingswinst gaat.

Er bestaan bovendien grote verschillen tussen artsen die in het ziekenhuis werken en artsen in andere delen van de zorg. Artsen in bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg of maatschappij en gezondheid hebben meestal een lager inkomensniveau dan ziekenhuis-specialisten. In een peiling kwamen voor die groepen bedragen van ongeveer €60.000 tot €85.000 bruto per jaar naar voren.

Waarom verdienen medisch specialisten zoveel?

De beloning hangt samen met de lange opleiding en de zware verantwoordelijkheid van het beroep. Na de studie geneeskunde volgt voor veel specialismen een opleiding die meerdere jaren duurt. Specialisten nemen beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en het leven van patiënten.

Daarnaast werken veel medisch specialisten onder hoge druk. Zij behandelen complexe gevallen, dragen verantwoordelijkheid voor medische teams en moeten geregeld beschikbaar zijn buiten reguliere werktijden. Tegelijk staat het inkomen regelmatig ter discussie, mede doordat de zorgkosten in Nederland oplopen.

Conclusie

Een medisch specialist in loondienst verdient meestal tussen de €8.200 en €14.200 bruto per maand. Met toeslagen, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering kan het totale jaarinkomen hoger uitvallen. Zelfstandige of vrijgevestigde specialisten kunnen een ander – en soms hoger – inkomen hebben, maar dragen ook ondernemersrisico en praktijkkosten.