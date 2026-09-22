Met deze hbo-richtingen verdien je gemiddeld het meest

Wie bij zijn studiekeuze ook naar het salaris kijkt, doet er goed aan onderwijs en gezondheidszorg niet over te slaan. In de nieuwe loopbaancijfers waarover De Telegraaf bericht, hebben afgestudeerden uit deze richtingen vier tot acht jaar na hun diploma het hoogste gemiddelde bruto uurloon (

Onderwijs en zorg bovenaan

De twee koplopers liggen dicht bij elkaar. Dit zijn de gemiddelde bedragen vier tot acht jaar na afstuderen:

Het gaat hier om brede opleidingssectoren, niet om een ranglijst waarin iedere afzonderlijke studie wordt vergeleken ( De Telegraaf ). Je kunt er dus niet uit afleiden dat elke onderwijsopleiding beter betaalt dan iedere technische studie. Een gemiddelde is een richtingaanwijzer, geen salarisbelofte.

Gezondheidszorg: €28,60 bruto per uur

Onderwijs: €28,90 bruto per uur

Hoe kom je aan 5.000 euro per maand?

Reken je de genoemde uurlonen om naar een werkweek van 40 uur, met 52 weken gedeeld door twaalf maanden, dan kom je op ongeveer €5.009 bruto voor onderwijs en €4.957 voor gezondheidszorg. Zo ontstaat het aantrekkelijke bedrag van ongeveer vijfduizend euro.

Maar dat is een rekenvoorbeeld, niet het gemeten gemiddelde maandloon. Bij 36 uur per week worden dezelfde bedragen ongeveer €4.508 en €4.462 bruto per maand (Kijk bij een concrete baan daarom altijd naar de contracturen en de bijbehorende beloning. En verwar bruto niet met het bedrag dat uiteindelijk op je rekening verschijnt.

Ook de kans op werk telt

Onderwijs en zorg combineren hun hoge gemiddelde uurloon met lage werkloosheid: vier tot acht jaar na het diploma gaat het respectievelijk om 1,0 en 1,1 procent, meldt De Telegraaf ( De Telegraaf ). Voor een studiekiezer is dat minstens zo interessant als een mooi salarisbedrag: kijk niet alleen naar wat een baan kan opleveren, maar ook naar je kans om die baan te vinden.

Ook in de afzonderlijke HBO-Monitor 2025, die ongeveer anderhalf jaar na afstuderen meet, staan onderwijs en gezondheidszorg bovenaan bij het gemiddelde bruto uurloon: €25,60 en €25,20 . Dat zijn andere meetgegevens; je mag ze niet zomaar aan elkaar knopen tot één persoonlijke salarisontwikkeling.

Kies niet alleen op de loonstrook

Een hoog sectorgemiddelde is een goede aanleiding om verder te kijken, niet om blind een studie te kiezen. Vergelijk de opleiding, het dagelijkse werk en de arbeidsvoorwaarden van concrete functies. Vraag jezelf vooral af of je dat werk ook wilt doen wanneer het salaris even niet het gespreksonderwerp is.

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