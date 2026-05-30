Met deze hbo-studies verdien je het meest

door Dirk Kruin
zaterdag, 30 mei 2026 om 14:09
Wie voor een hbo-opleiding kiest, kijkt allang niet meer alleen naar passie of talent, maar ook naar het prijskaartje op de loonstrook na afstuderen. Uit de nieuwste hbo-monitor blijkt dat de verschillen tussen opleidingen flink zijn.
Gemiddeld start een hbo-bachelor met 3279 euro bruto per maand, iets meer dan vorig jaar. Maar wie slim kiest, kan daar duizenden euro’s boven zitten. Met de opleiding Management in de zorg loopt het startsalaris op tot 5536 euro, terwijl een leraar in het voortgezet technisch beroepsonderwijs meteen bijna 5000 euro verdient. Ook opleidingen als Verloskunde, Maritiem officier en (Business) IT & hbo-ict staan stevig in de top-10 van best verdienende hbo-bachelors.
Aan de onderkant van de ladder is het beeld minder rooskleurig. Afgestudeerden in de kunsten verdienen rond de 1937 euro en hebben bovendien veel vaker moeite om überhaupt aan het werk te komen. Sociale studies bieden dan wel een baanzekerheid van 96 procent na anderhalf jaar, maar het startsalaris blijft met 3173 euro achter.
Opvallend is dat wie na zijn hbo nog een master doet, nog meer kan binnenhalen. Bij de hbo-master Begeleidingskunde ligt het gemiddelde startsalaris zelfs op 5695 euro, met daarachter masters als Medisch zorgprofessional en Leraar wiskunde, die ruim boven de 4900 euro uitkomen. Voor studiekiezers wordt de vraag dus urgenter: kies je hart, of kies je voor een hogere eerste loonstrook?

Top 10 best verdienende hbo-bachelors

Op basis van de nieuwste hbo-monitor, die de startsalarissen van recent afgestudeerde hbo’ers in kaart brengt, ziet de ranglijst er zo uit.
Top 10 hoogste startsalarissen (hbo-bachelor):
  1. Management in de zorg – 5536 euro bruto per maand
  2. Leraar voortgezet onderwijs, technisch beroepsonderwijs – 4983 euro
  3. Verloskunde – 4353 euro
  4. Leraar voortgezet onderwijs, Nederlands – 4173 euro
  5. Maritiem officier – 4139 euro
  6. Business IT & Management – 3987 euro
  7. Hbo-ICT – 3900 euro
  8. Bedrijfskunde – 3895 euro
  9. Mondzorgkunde – 3880 euro
  10. Aviation (luchtvaarttechniek of -logistiek) – 3849 euro

