Heijmans bouwt groot studentencomplex in Utrecht

Economie
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 8:18
UTRECHT (ANP) - Heijmans gaat een nieuw studentencomplex bouwen in Utrecht in opdracht van woningcorporatie SSH. De bouw begint volgend jaar en moet in 2029 zijn afgerond. Met de opdracht is zo'n 47 miljoen euro gemoeid. Het nieuwe complex, Ginkgo genaamd, gaat bestaan uit 44 studentenhuizen en biedt woonruimte aan 483 studenten.
Ginkgo komt in het oosten van de stad in de buurt van scholen, zoals de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Het bouwbedrijf zegt bij het ontwerp van het nieuwe complex ruimte te maken voor studenten om elkaar tegen te komen, bijvoorbeeld via de gezamenlijke binnentuin met sportgelegenheid. "We creëren een leefomgeving waar studenten zich thuis voelen, met volop ruimte voor ontmoeting en ontwikkeling", stelt directeur Woningbouw bij Heijmans Remco Melgert.
Heijmans gaat het nieuwe complex prefabriceren. Op die manier wil het zorgen voor minder druk op de omgeving tijdens de bouw.
