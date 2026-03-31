Unilever kondigt vacaturestop aan om oorlog in Midden-Oosten

LONDEN (ANP) - Unilever heeft een vacaturestop ingesteld vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De gevechten en economische gevolgen daarvan, zoals hoge olie- en gasprijzen, zorgen volgens het concern achter Dove en Rexona voor veel onzekerheid.

"In het licht van de onzekere externe omstandigheden hebben we besloten tijdelijk een pauze in te lassen in onze wervingsactiviteiten. We blijven een wendbaar bedrijf en zullen onze plannen altijd aanpassen wanneer dat nodig is", bevestigt het bedrijf na berichtgeving van persbureau Reuters.