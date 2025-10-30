ECONOMIE
Heineken stopt na dertig jaar als sponsor Champions League

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 14:47
AMSTERDAM (ANP/BELGA) - Bierbrouwer Heineken stopt na dertig jaar als sponsor van de Champions League. Het Nederlandse concern, dat gedurende die periode prominent zichtbaar was rond de wedstrijden in het belangrijkste Europese voetbaltoernooi voor clubs, geeft de voorkeur aan andere sponsordeals. Onder meer bij de Formule 1 blijft het merk goed zichtbaar, meldt de brouwer.
Het huidige contract verloopt in augustus 2027. "We hebben nog twee jaar om de associatie met het Heineken-merk nog jaren in de hoofden van mensen te houden", laat het bedrijf weten.
AB InBev, als grootste brouwer ter wereld een belangrijke concurrent van Heineken, wordt waarschijnlijk de nieuwe sponsor van alle Europese clubtoernooien bij de mannen. Op dit moment lopen er exclusieve onderhandelingen, meldde UC3, een samenwerkingsverband van de Europese voetbalbond UEFA en de koepel van Europese voetbalclubs EFC. Met het Amerikaanse merk Bud dook AB InBev de afgelopen jaren al steeds vaker op in de sportwereld.
