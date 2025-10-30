ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Hijum: mijn rol bij NSC onderwerp van gesprek

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 14:30
anp301025209 1
DEN HAAG (ANP) - Eddy van Hijum gaat met het partijbestuur overleggen over de toekomst en zijn eigen rol bij NSC. "De vorm waarin, de manier waarop en mijn eigen betrokkenheid daarin zal onderwerp van gesprek zijn," zegt hij op de dag na de verkiezingen. De partij komt niet terug in de Tweede Kamer; eerder waren ze met twintig leden vertegenwoordigd.
Van Hijum wil graag politiek actief blijven. "Ik voel me verplicht om dat wat we hebben opgebouwd, te beschermen." De voormalige vicepremier doelt op de partijorganisatie en de overgebleven achterban. Van Hijum heeft sinds de uitslag contact gehad met oprichter Pieter Omtzigt, "die leeft enorm met ons mee, baalt hier natuurlijk ook van".
De partij was zich al aan het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen en gaat daarmee door. Van Hijum kan nog niet zeggen wat zijn rol daarin wordt. "Ik moet hier ook echt nog even van bijkomen. We zullen de komende tijd nadenken hoe we dit verder gaan inrichten."
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

anp291025404 1

Jetten vindt regeren met GL-PvdA "heel logisch", noemt JA21 niet

ANP-540686353

Bijna eindstand: PVV en D66 allebei op 26 zetels

Loading