Van Hijum: mijn rol bij NSC onderwerp van gesprek

DEN HAAG (ANP) - Eddy van Hijum gaat met het partijbestuur overleggen over de toekomst en zijn eigen rol bij NSC. "De vorm waarin, de manier waarop en mijn eigen betrokkenheid daarin zal onderwerp van gesprek zijn," zegt hij op de dag na de verkiezingen. De partij komt niet terug in de Tweede Kamer; eerder waren ze met twintig leden vertegenwoordigd.

Van Hijum wil graag politiek actief blijven. "Ik voel me verplicht om dat wat we hebben opgebouwd, te beschermen." De voormalige vicepremier doelt op de partijorganisatie en de overgebleven achterban. Van Hijum heeft sinds de uitslag contact gehad met oprichter Pieter Omtzigt, "die leeft enorm met ons mee, baalt hier natuurlijk ook van".

De partij was zich al aan het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen en gaat daarmee door. Van Hijum kan nog niet zeggen wat zijn rol daarin wordt. "Ik moet hier ook echt nog even van bijkomen. We zullen de komende tijd nadenken hoe we dit verder gaan inrichten."