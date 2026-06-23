Heineken wint in lagere AEX-index na bekendmaking nieuwe topman

AMSTERDAM (ANP) - Heineken eindigde dinsdag bovenaan de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. De bierbrouwer heeft de Braziliaan Rafael Oliveira als nieuwe topman benoemd. Hij volgt Dolf van den Brink op, die in januari aankondigde te vertrekken. De AEX-index sloot dinsdag fors lager doordat de chipbedrijven eindigden met flinke minnen.

Oliveira was topman van koffie- en theeconcern JDE Peet's en is de eerste buitenstaander ooit die topman wordt van Heineken. De bierbrouwer won ruim 2 procent.

De AEX sloot 1,6 procent lager op 1065,63 punten. De MidKap verloor 1,3 procent op 1084,91 punten. Ook Parijs en Frankfurt sloten lager en verloren tot 1 procent. Londen won 0,2 procent.

Verliezen

Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI verloren tot bijna 8 procent. Eerder op de dag was de Zuid-Koreaanse index Kospi hard omlaaggegaan door de uitverkoop van techaandelen. Volgens analisten kunnen de verliezen in Seoul het gevolg zijn van winstnemingen na eerdere recordstanden.

Verlichtingsconcern Signify verloor bijna 15 procent na een strategie-update voor beleggers en behoorde tot de grote verliezers op de beurs in Amsterdam. De voormalige verlichtingsdivisie van Philips kondigde aan te mikken op bescheiden omzetgroei en hogere winstgevendheid. Daarbij kiest het bedrijf ervoor vooral te investeren in slimme verlichtingssystemen, consumentenproducten en bepaalde segmenten van de zakelijke markt. Het aandeel was de sterkste daler in de MidKap.

Sif

Sif zakte ruim 7 procent bij de kleinere bedrijven. Een project op de Noordzee heeft flinke vertraging opgelopen, meldde de bouwer van windmolenfunderingen. Daardoor zal Sif dit jaar minder produceren en verschuift de omzet die samenhangt met de productie voor het project naar volgend jaar.

Defensiebedrijf Theon won 0,5 procent na een aankondiging van nieuwe orders met een totale waarde van ongeveer 70 miljoen euro. De fabrikant van onder meer nachtkijkers profiteert vooral van bestellingen van het Duitse leger.