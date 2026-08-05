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Heineken wint op Damrak door goed ontvangen resultaten

Economie
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 9:20
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AMSTERDAM (ANP) - Heineken hoorde woensdagochtend bij de winnaars op de beurs in Amsterdam. De bierbrouwer wist in de voorbije periode meer te verkopen dan alom werd verwacht. Het concern profiteerde van een sterke vraag in Azië en Afrika, wat een zwakke vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika compenseerde. Op het Damrak was de stemming over de gehele linie positief, al ging Ahold Delhaize na het openen van de boeken wel omlaag.
Heineken won in de vroege handel zo'n 2,5 procent. Daarmee was het aandeel de sterkste stijger in de lijst met AEX-fondsen.
Ahold Delhaize noteerde kort na opening van de beurs 0,4 procent lager. De omzet is in de Verenigde Staten minder gestegen dan verwacht. Kenners zien dat als een domper voor het moederbedrijf van Albert Heijn en bol. Amerikaanse consumenten, goed voor zo'n 60 procent van de omzet van Ahold Delhaize, zijn de laatste tijd sterk op zoek naar koopjes. Supermarkten worden hierdoor gedwongen om stijgende inkoopkosten zelf op te vangen in plaats van de prijzen te verhogen.
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