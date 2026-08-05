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Record van ruim 22 miljoen passagiers voor budgetvlieger Ryanair

Economie
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 9:21
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DUBLIN (ANP) - De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in juli een nieuw record geboekt bij het aantal vervoerde passagiers. Volgens de budgetvlieger stapten er vorige maand in totaal 22,2 miljoen reizigers aan boord van Ryanair-vliegtuigen. Dat is een stijging van 7 procent vergeleken met een jaar eerder.
Ryanair profiteert van de grote vraag naar vliegreizen naar populaire vakantiebestemmingen in vooral Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. Juli is dan ook een drukke maand vanwege de zomervakantie. De maatschappij voerde die maand in totaal ruim 120.800 vluchten uit. De bezettingsgraad bedroeg 96 procent. De vliegtuigen zaten dus vrijwel volledig vol.
Gemeten naar passagiersaantallen is Ryanair de grootste maatschappij van Europa.
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