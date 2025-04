Heinen blij dat VS betrokken blijven bij IMF en Wereldbank

WASHINGTON (ANP) - Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) vindt het heel positief dat zijn Amerikaanse ambtgenoot Scott Bessent heeft uitgesproken dat de Verenigde Staten betrokken blijven bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Eerder dreigden de VS daar nog uit te stappen.

"Deze organisaties spelen een belangrijke rol wat betreft onze economische en financiële stabiliteit", heeft een woordvoerder van Heinen laten weten vanuit Washington.

Tijdens de voorjaarsvergadering van het IMF deze week was er ook een staande ovatie na een pleidooi van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell voor de onafhankelijkheid van centrale banken. Volgens de woordvoerder was Heinen daar ook bij en is de minister het eens met Powells boodschap.

Het applaus voor Powell volgde op hernieuwde kritiek van Donald Trump op de Fed-baas. Onlangs noemde de Amerikaanse president Powell een "grote loser" op sociale media en drong hij er opnieuw op aan dat de Fed de rente in de VS zou verlagen.