EU-chef Von der Leyen regelt bij uitvaart paus gesprek met Trump

ROME (ANP/DPA/AFP) - Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zal een ontmoeting hebben met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldde haar woordvoerder zaterdag, na een kort gesprek tussen de twee leiders in de marge van de uitvaartdienst van paus Franciscus in Rome.

"Tijdens hun korte uitwisseling kwamen president Von der Leyen en president Trump overeen om elkaar te ontmoeten", zei de woordvoerder, zonder verdere details te geven over wanneer of waar.

Hoewel Trump verscheidene andere Europese leiders heeft ontvangen, was het Von der Leyen eerder nog niet gelukt om een ontmoeting met de Amerikaanse president te regelen sinds zijn terugkeer in het Witte Huis in januari. De onderlinge betrekkingen bevinden zich op een dieptepunt. De VS hebben een handelsoorlog ontketend door heffingen op te leggen op EU-importen. Trump probeert daarnaast Oekraïne te overtuigen om vergaande concessies te doen in een haastige poging de oorlog met Rusland te beëindigen.