Heinen deelt zorgen over politieke onrust in Frankrijk

DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) deelt de zorgen over de politieke onrust in Frankrijk. Het land staat voor een "gigantische" opgave om de overheidsfinanciën te verbeteren, maar daar lijkt met de dreigende val van het kabinet weinig van terecht te komen, ziet ook Heinen.

"Je ziet het politiek helemaal vastlopen daar", zei Heinen tijdens een Kamerdebat. Dat de financiële markten daarop reageren en de rente op Franse staatsleningen oploopt, vindt hij niets om meteen zenuwachtig van te worden. Zo hoort het te werken, benadrukte hij. Maar het is wel iets om in de gaten te houden. "Dat dit ook belangrijk is voor Europa als geheel, dat staat buiten kijf."