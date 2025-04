Heinen kijkt naar bonusregels voor specialisten bij banken

DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) kijkt of de bonusregels in de financiële sector wellicht versoepeld kunnen worden voor specialistisch personeel dat anders moeilijk te krijgen is. Het bonusplafond voor topbankiers en bestuurders, dat werd ingevoerd in de nasleep van de financiële crisis van 2008, laat hij wel ongemoeid. Dat schrijft de VVD-bewindsman aan de Tweede Kamer.

Een periodieke evaluatie van de bonusregels laat zien dat financiële instellingen sinds de invoering niet te maken hebben met een hogere uitstroom of lagere instroom van personeel. Mogelijk komt dit ook doordat zij het bonusplafond (maximaal 20 procent van het basissalaris) deels hebben ondervangen met hogere vaste beloningen.

Banken geven wel aan dat het moeilijker is geworden om mensen met specifieke kennis en kunde aan te trekken, zoals specialisten op het gebied van IT, risicobeheersing en regelgeving. In de meeste andere Europese landen kunnen bankmedewerkers hun vaste salaris verdubbelen met bonussen.

Vestigingsklimaat

De bonusregels hebben ook een nadelig effect gehad op het vestigingsklimaat. Zo zouden ze een belangrijke rol hebben gespeeld bij de keuze van financiële instellingen om niet naar Amsterdam te verhuizen toen ze na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een andere vestigingsplaats zochten.

De Tweede Kamer sprak afgelopen najaar uit dat de bonusregels, ongeacht de uitkomst van dit onderzoek, moeten blijven zoals ze zijn. Wat betreft de beloningen aan de top gaat Heinen daarin mee. Maar hij wil wel zoeken naar een "passende oplossing" voor specialistisch personeel. Vooral bij kleine fintech-ondernemingen wringt het, omdat die hun personeel uit kostenoverwegingen vaker in aandelen betalen.