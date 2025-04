Van Vroonhoven: NSC was bereid kabinet te laten vallen om WIA

DEN HAAG (ANP) - NSC was bereid om het kabinet te laten vallen op de voorjaarsnota, zei duo-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven in het programma Dit is de Dag op NPO Radio 1. Haar partij wilde meer geld om de problemen met de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA) bij het UWV op te lossen. Als dat niet lukte, was NSC bereid om uit de coalitie te stappen, erkende Van Vroonhoven. "We hebben hoog spel gespeeld."

Van Vroonhoven zei dat bestaanszekerheid voor NSC "echt ons ding is". Zij vond het belangrijk dat NSC "een fors bedrag" zou krijgen voor de WIA-problematiek. Uiteindelijk werd het 200 miljoen euro.

Het AD meldde eerder donderdag dat de VVD en PVV wat inleverden, zodat NSC aan tafel bleef. Van Vroonhoven zei tegen presentator Tijs van den Brink ook dat de onderhandelingen "langs het randje" gingen, maar dat alle partijen uiteindelijk bereid waren om ze te laten slagen.