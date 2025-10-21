ECONOMIE
Helft bestuur Novo Nordisk weg na druk van grootaandeelhouder

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 15:11
anp211025133 1
KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Deense farmacieconcern Novo Nordisk staat voor een ingrijpende bestuurswissel, waarbij de helft van de bestuurders vertrekt. Ook voorzitter Helge Lund treedt af en wordt opgevolgd door Lars Rebien Sørensen, werd dinsdag bekendgemaakt.
De producent van de bekende diabetes- en afslankmiddelen Ozempic en Wegovy kampt al geruime tijd met groeiende concurrentie, terwijl de beurskoers onder druk staat. De ingreep in het bestuur komt na druk van een grootaandeelhouder, die aandrong op een bredere en grondigere herstructurering van de leiding. Er wordt een buitengewone aandeelhoudersvergadering gehouden om nieuwe bestuursleden te verkiezen.
Novo Nordisk kreeg onlangs een nieuwe topman, Maziar Mike Doustdar, die de kosten van het concern moet verlagen. Het bedrijf kondigde ook een wereldwijde vacaturestop af.
