Niet jaar maar halfjaar uitstel voor EU-ontbossingswet

BRUSSEL (ANP) - De EU-ontbossingswet die nog een jaar zou worden uitgesteld, wordt met een half jaar minder uitgesteld. Dat meldt de Europese Commissie, nadat ze in september zei dat uitstel van een jaar nodig was om verwachte overbelasting van het IT-systeem te voorkomen. Wel voert de Commissie enkele vereenvoudigingen door.

Producenten moeten aantonen dat de grondstoffen die ze gebruiken, niet geïmporteerd zijn van illegaal ontbost land. In de oorspronkelijke wetgeving zou dat ook bij bewerkte producten telkens opnieuw moeten worden aangetoond. De Commissie wil dat versimpelen.

"Als een chocolademaker van een importeur cacaobonen buiten de EU koopt, moet er een verklaring zijn dat deze van niet-illegaal ontbost gebied komen", noemt een EU-functionaris als voorbeeld. "De chocolademaker zou van de bewerkte cacaobonen ook een eigen verklaring moeten maken voor het doorverkopen van chocolade. Dat zal niet langer het geval zijn; de verklaring van de importeur van de cacaobonen zal genoeg zijn", legt hij uit.

Klachten

Ook hoeven kleine boeren en houtbedrijven binnen de EU niet voor elke keer dat ze een product verkopen apart een verklaring af te leggen dat het uit legaal gebied komt. Zij hoeven maar eenmalig hun bedrijf te registreren in het IT-systeem, meldt de EU-functionaris.

De ontbossingswet zou aanvankelijk op 1 januari 2025 ingaan, maar werd al een jaar uitgesteld na klachten van bedrijven. Nu wordt de wet 1 juli 2026 van kracht voor grote bedrijven en voor kleine bedrijven op 30 december 2026.