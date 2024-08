Australische tennisser Popyrin in voetsporen Hewitt

MONTREAL (ANP) - Tennisser Alexei Popyrin heeft het toernooi van Montreal op zijn naam geschreven. De 25-jarige Australiër versloeg in de finale de Rus Andrej Roeblev: 6-2 6-4.

Voor Popyrin, de nummer 30 van de wereld, is het zijn grootste overwinning in zijn carrière. De Australiër serveerde in de finale ijzersterk tegen Roeblev die gefrustreerd over de baan liep. De 26-jarige Rus schreeuwde, schopte tegen een handdoek en wist zijn hoofd op spannende momenten niet koel te houden.

Popyrin werd door zijn zege de eerste Australische winnaar van een ATP Masters 1000-toernooi sinds Lleyton Hewitt in 2003 in Indian Wells. "Deze overwinning betekent alles voor mij. Het is een beloning voor het harde werken in de afgelopen jaren en alle opofferingen die ik heb gemaakt", zei een dolgelukkige Popyrin die zijn derde toernooizege boekte.

Vrouwentoernooi

De als vijfde geplaatste Roeblev had in de kwartfinales van het toernooi in Canada de nummer 1 van de wereld en titelverdediger in Montreal, Jannik Sinner, uitgeschakeld.

Bij de vrouwen werd het tennistoernooi van Toronto een Amerikaans onderonsje. De 30-jarige Jessica Pegula won in drie sets van de 22-jarige Amanda Anisimova: 6-3 2-6 6-1. Het betekende Pegula's derde WTA 1000-titel in haar carrière.