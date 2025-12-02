ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

HEMA komt volledig in handen van Jumbo-familie Van Eerd

Economie
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 10:10
bijgewerkt om dinsdag, 02 december 2025 om 10:15
anp021225083 1
HEMA komt volledig in handen van het investeringsvehikel van de familie Van Eerd, die ook eigenaar is van supermarktketen Jumbo. Het vehikel van de familie bezat al 50 procent van de aandelen van HEMA. Mississippi Ventures neemt de overige 50 procent over van de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom.
Dit laten beide aandeelhouders weten in een gezamenlijke persverklaring. Hoeveel geld met de overname gemoeid is, melden ze niet. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) en is ook afhankelijk van het advies van de ondernemingsraad van HEMA.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-505649620 (1)

Ben je een beetje lui? Daar kun je eigenlijk niks aan doen

ANP-543581265

Geïsoleerde president: hoe Trump zich steeds verder van de werkelijkheid afsluit

ANP-440066543

5 gewoontes op je werk die duiden op een depressie

68582198_m

Wilde chimpansees drinken dagelijks het equivalent van ruim twee glazen alcohol

254918824_m

Zo voorkom je een winterdip (en nee, het is niet “gewoon even doorzetten”)

Loading