HEMA komt volledig in handen van Jumbo-familie Van Eerd

HEMA komt volledig in handen van het investeringsvehikel van de familie Van Eerd, die ook eigenaar is van supermarktketen Jumbo. Het vehikel van de familie bezat al 50 procent van de aandelen van HEMA. Mississippi Ventures neemt de overige 50 procent over van de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom.

Dit laten beide aandeelhouders weten in een gezamenlijke persverklaring. Hoeveel geld met de overname gemoeid is, melden ze niet. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) en is ook afhankelijk van het advies van de ondernemingsraad van HEMA.