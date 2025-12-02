Oekraïens leger ontkent inname Pokrovsk door Rusland

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïense legertroepen zeggen nog steeds het noordelijke deel van de strategische stad Pokrovsk in handen te hebben en van daaruit aanvallen uit te voeren op Russische strijdkrachten. Daarmee wordt de inname van Pokrovsk, maandag geclaimd door Rusland, ontkend.

Een eenheid van luchtlandingstroepen heeft tegenover persbureau Reuters verklaard dat er in het zuidelijke deel van de Oost-Oekraïense stad wordt gevochten. Dat deel is veroverd door de Russen.

Rusland probeert Pokrovsk al tijden in te nemen. De laatste weken claimden de Russen steeds verder op te rukken in de stad, die een logistiek knooppunt vormt in de regio Donetsk.

Door de verovering van Pokrovsk zou het voor de Russen makkelijker worden om verder op te rukken in de Donbas. De enige twee grote steden in dat gebied die nog in Oekraïense handen zijn, zijn Kramatorsk en Slovjansk.