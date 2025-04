Herstel op beurzen na uitstel Trump, alle AEX-fondsen winnen

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers zijn maandag duidelijk wat optimistischer aan de week begonnen na de uitzonderingen van Donald Trumps importheffingen voor onder meer smartphones, geheugenchips, computers en andere elektronica. Over de hele wereld waren duidelijke plussen te zien, de Amsterdamse AEX-index sloot 2,4 procent hoger. Alle fondsen in de hoofdgraadmeter aan het Damrak eindigden in het groen.

De AEX eindigde na de flinke plus op 839,29 punten, na het dieptepunt van zo'n 785 punten vorige week. Een stand boven de 900-puntengrens, wat voor de aankondiging van Trumps "wederkerige importheffingen" begin deze maand gebruikelijk was, is nog wel ver verwijderd. De MidKap kreeg er maandag 2,2 procent bij tot 791,66 punten. Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 2,9 procent.