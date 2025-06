Hervorming douane-unie stap dichterbij, Nederland tevreden

BRUSSEL (ANP) - Demissionair staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Douane, NSC) is tevreden met het voorstel voor hervorming van de douane-unie en met de brede steun daarvoor bij de EU-lidstaten. "Het ziet ernaar uit dat we later dit jaar kunnen komen tot nieuwe douanewetgeving. Dat is echt in het belang van Nederland", zei Van Oostenbruggen na afloop van een vergadering met de EU-ministers van Financiën.

De huidige wetgeving dateert uit 1968 en is daarmee niet toegesneden op de handelsstromen van nu. "We worstelen met e-commerce met een enorme hoeveelheid pakjes", zei Van Oostenbruggen. Jaarlijks komen er ongeveer een miljard pakjes Europa binnen. Een vijfde tot een kwart daarvan komt via Schiphol en de havens Nederland en daarmee de EU binnen. "Met de opkomst van de Chinese platforms wordt de douane echt overspoeld."

Met de nieuwe regels wordt ook de controle op pakketten verbeterd, zodat bijvoorbeeld producten met verboden stoffen niet op de EU-markt komen.

Foute spullen

"In meer dan de helft van de pakketten zitten foute spullen. Onveilig, namaak, drugs, iets wat niet voldoet aan Europese eisen. Dat is slecht voor de veiligheid van onze burgers, maar ook slecht voor onze bedrijven die concurreren met deze Chinese platforms."

De verrekening van de kosten voor het controleren van de pakketten wordt tot tevredenheid van de staatssecretaris ook in de nieuwe wet Europees geregeld. Die rekening komt bij de platforms te liggen die de pakketten versturen.

Gegevensuitwisseling verbeteren

Belangrijk vindt Van Oostenbruggen ook dat de gegevensuitwisseling tussen de 27 douaneautoriteiten wordt verbeterd. "Daarmee kun je veel beter anticiperen op goederenstromen en zorgen dat je de slechte producten, de slechte leveranciers en de slechte importeurs eruit haalt."

Van Oostenbruggen verwacht dat door al deze maatregelen er meer pakketten van de markt zullen worden gehaald en dat de hoeveelheid pakketten, die nu de Europese markt overspoelt, minder wordt.