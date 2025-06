Defensie-industrie: meer samen doen om opschaling te versnellen

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse overheid moet meer doen om procedures rond defensieprojecten te versnellen, want nu duren die processen door bureaucratische regeldruk nog erg lang. Dat zorgt voor vertraging bij het opschalen van de defensie-industrie, zegt Huigen, directeur van brancheorganisatie NIDV (Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid). Ook zijn er knelpunten bij het financieren van defensieopdrachten, laat hij weten aan het ANP.

De organisatie brengt het Nederlandse bedrijfsleven samen met kennisinstellingen, Defensie en internationale partijen. De NIDV treedt op als belangenbehartiger en verstrekt informatie over wat er nodig is om te werken in de defensiesector. Ook speelt de NIDV een rol als netwerkplatform voor bedrijven die samenwerken met Defensie, of dat willen gaan doen.

Tot de NIDV-leden behoren bijvoorbeeld grote ondernemingen als VDL, Thales, Damen, Royal IHC en GKN Fokker. Zo levert VDL legertrucks, Damen marineschepen en Thales radarsystemen. Maar ook veel kleinere bedrijven in sectoren als techniek, IT, metaal, telecom, logistiek en elektronica zijn aangesloten bij de in Den Haag gevestigde stichting, net als belangrijke kennisinstituten zoals TNO, NLR en MARIN.

Risicoverdeling

Het gaat op zich goed met Nederlandse bedrijven in de defensie-industrie, maar van stevige opschaling passend bij de grote behoefte van de Nederlandse en Europese krijgsmachten is in Nederland nog niet echt sprake, zegt Huigen. Grote opschaling zonder uitzicht op langjarige opdrachten is immers risicovol voor bedrijven. Een goede risicoverdeling tussen overheden en bedrijven is volgens hem dan ook cruciaal om tot echte opschaling te komen.

Ook het aan de voorkant financieren van de productieopschaling vraagt aandacht, aldus de NIDV-directeur. Dit kunnen bedrijven niet alleen. Ook daar moeten overheid, bedrijven en financiële instellingen het goede gesprek over voeren, stelt Huigen.

De NIDV is aanwezig bij de NAVO-top in Den Haag volgende week, net als veel bedrijven die actief zijn in de defensiesector. Op de NAVO-top worden naar verwachting afspraken gemaakt om de militaire budgetten van lidstaten te verhogen. Daar zullen dan ook gesprekken plaatsvinden over nieuwe defensieprojecten.