Het inflatiespook is terug: boodschappen in februari stuk duurder

We moeten steeds dieper in de buidel tasten bij de supermarktkassa. De prijs van voedingsmiddelen (zonder tabak en alcohol) is afgelopen maand 3,8 procent gestegen, vergeleken met een jaar eerder. Dat is een flinke stijging met de maanden ervoor. In januari lag de toename nog op 3,1 procent en in december op 2,2 procent.

Deze cijfers komen uit de nieuwste inflatierapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week bracht het CBS al een eerste raming naar buiten, waarin de totale inflatie en de prijsstijging van eten en drinken, inclusief tabak, werden vermeld.

Inflatie wakkert aan

De eerdere berekening werd vertroebeld door de verhoogde accijns op tabak. Aangezien vier op de vijf Nederlanders niet roken, merken de meeste mensen daar niets van. Maar nu blijkt dat ook zonder die accijnsverhoging boodschappen flink duurder zijn geworden.

De prijsstijging van eten en drinken loopt al maanden op. In juli was het verschil met een jaar eerder nog slechts 0,6 procent, in oktober was dat 1,5 procent.

Vlees en brood kosten meer

Vooral vlees en graanproducten zijn duurder geworden. In februari betaalde je voor vlees 6,1 procent meer dan een jaar geleden. Brood en andere graanproducten stegen met 3,3 procent in prijs. Ook olie en vetten, zoals boter en margarine, werden 4,9 procent duurder. Melk, kaas en eieren gingen met 3,6 procent omhoog.

Groente en fruit zijn minder hard in prijs verhoogd. Groenten waren 1,4 procent duurder dan een jaar eerder, de fruitprijs steeg gemiddeld met 1,9 procent.

Bron: RTL