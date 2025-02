ING: voedsel in supermarkt gaat dit jaar harder in prijs omhoog

Eten in de supermarkt gaat dit jaar harder in prijs omhoog dan vorig jaar. Dat verwacht ING-econoom Marten van Garderen, die uitgaat van een stijging van een paar procent.

Van Garderen baseert zijn verwachtingen op de oplopende FAO Food Price Index, een belangrijke indicator voor de voedselprijzen. Hij benadrukt dat een hogere index niet een-op-een leidt tot hogere voedselprijzen, "maar het is wel een voorspeller van wat we op ons bordje mogen verwachten".

Zo stijgen volgens de index de prijzen van zuivel, wat zich met vertraging kan doorvertalen naar hogere prijzen in de schappen. Daarnaast stijgen de prijzen van cacao en koffie, die niet in de index zitten, al een tijd hard. Naast de belangrijke grondstoffen werken ook hogere lonen en energiekosten door in de prijzen in de supermarkt.