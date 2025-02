Deze supermarkt is momenteel het goedkoopst volgens Kassa

Je zou denken dat het wel een keer ophoudt met die prijsstijgingen in de supermarkt, maar nog steeds wordt je broodje, kopje thee of wasmiddel almaar duurder. Consumentenprogramma Kassa checkte waar je nu het goedkoopste uit bent.

Daarvoor kochten de makers 37 producten bij de zes grootste supermarkten van Nederland. Ze gooiden onder meer wasmiddel, thee, pasta en fruit in hun mandje.

Er was een duidelijke winnaar: de Aldi. Daar waren de shoppers 63,68 euro kwijt voor de hele boodschappenkar. De Albert Heijn was met 74,45 euro stukken duurder.

De rest zat daar tussenin:

Aldi 63,68 euro

Dirk 64,05 euro

Lidl 64,39 euro

Jumbo 72,94 euro

Plus 73,80 euro

Albert Heijn 74,45 euro

"Albert Heijn en Plus zijn gewoon de duurste supermarkten. De AH heeft alleen wel betere aanbiedingen. Als die waren meegenomen in de peiling, was Plus als duurste uit de bus gekomen”, reageert retailkenner Paul Moers in Metro.

Volgens hem staan de supermarkten zwaar onder druk. "De Aldi, Plus en Jumbo hebben het vreselijk moeilijk. Het is vallen of opstaan. De A-merken verdienen goud geld, terwijl de supermarkten bijna niet meer verdienen. Het is wachten tot de eerste keten omvalt.”

