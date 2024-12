Het is weer tijd voor de 10 slechtste slogans van het jaar (en ze zijn erg)

Ieder jaar in december vindt de Verkiezing van de slechtste slogan van het jaar plaats. Meestal zijn de leuzen van bedrijven en bedrijfjes wel grappig, dit jaar zijn ze vooral erg slecht.

Vorig jaar nog won fietsbedrijf Tuut Tuut met de slogan ‘Put the fun between your legs’. Het jaar daarvoor won ‘Maak van uw kruis geen punt, kom naar Kruispunt‘ van een bekkenbodemspecialist.

Dit jaar heeft een jury van tien personen uit honderden inzendingen weer de tien slechtste gekozen. Tot woensdag 11 december 12.00 uur kun je stemmen op een van de onderstaande tien slogans: