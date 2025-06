H&M profiteert van kostenverlagingen en sterke vraag damesmode

STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - Het Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz (H&M) heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van kostenverlagingen en een sterke vraag naar zijn dames- en sportcollecties.

De operationele winst kwam uit op 5,9 miljard kroon (550 miljoen euro), aldus het bedrijf donderdag. Dat is boven de verwachtingen van marktkenners. De omzet groeide in de periode december tot en met februari, het eerste kwartaal van het concern, met 3 procent tot 55 miljard kroon.

De resultaten werden afgelopen kwartaal wel gedrukt door hogere inkoopkosten als gevolg van ongunstige wisselkoersen en hogere vrachtkosten. "Sommige maatregelen hebben sneller effect dan andere, maar de richting is duidelijk. Gedurende het jaar blijven we verbeteringen doorvoeren", zegt topman Daniel Erver in een toelichting.