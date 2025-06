Schoof wil akkoord met VS met nul procent tarief na NAVO-top

BRUSSEL (ANP) - Na een deal over verhoging van de defensie-uitgaven op de NAVO-top is het nu tijd om met de VS een deal te sluiten over handelstarieven, zei premier Dick Schoof. "Wat mij betreft is het ideale tarief 0 procent", zei hij voor het begin van de EU-top. Op eventuele hoge handelstarieven die de Amerikaanse president Donald Trump aan Spanje dreigt op te leggen, en daarmee aan de hele EU, wil Schoof niet vooruitlopen.

"Ik heb die opmerking gehoord op de persconferentie van president Trump. Maar daar is het natuurlijk veel te vroeg voor", zei Schoof. Deze twee zaken moeten wat Schoof betreft ook los van elkaar worden gezien.

Spanje wil tot woede van Trump niet 5 procent van de omvang van de economie aan defensie besteden. Daarmee is Spanje de enige NAVO-bondgenoot die zich niet aan de nieuwe norm committeert. Trump dreigt het land te straffen door het hoge handelstarieven op te leggen.

De onderhandelingen over handelstarieven die de VS de EU wil opleggen, lopen nog.