H&M-topman: Iranoorlog kan leiden tot licht hogere kosten

Economie
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 11:18
STOCKHOLM (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De huidige instabiliteit in het Midden-Oosten kan, indien aanhoudend, leiden tot licht hogere kosten voor Hennes & Mauritz (H&M). Dat zei topman Daniel Erver van het Zweedse kledingconcern donderdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Op wereldwijde schaal heeft de oorlog in het Midden-Oosten volgens de topman op dit moment nog geen impact op het consumentengedrag.
Ook heeft H&M volgens de topman weinig last van de sterke stijging van de kosten voor luchttransport, omdat het merendeel van de zendingen van het bedrijf per schip wordt vervoerd. De omzet in het eerste kwartaal, dat eindigde in februari, viel volgens de topman wel tegen door een zwakke consumptie en nadelige wisselkoerseffecten. De omzet daalde met 1 procent tot 49,6 miljard kronen (ongeveer 4,6 miljard euro).
Tegen het einde van het kwartaal zag het bedrijf wel een opleving, die zich ook in maart voortzette. Voor deze maand verwacht H&M dat de omzet in lokale valuta met 1 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.
