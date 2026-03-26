Russische rechter verbiedt Oscar-winnende documentaire om kritiek

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 11:33
TSJELJABINSK (ANP/AFP) - Een Russische rechter heeft de Oscar-winnende documentaire Mr. Nobody against Putin verboden voor een aantal streamingplatforms. Volgens de rechter promoot de film terrorisme en "negatieve houdingen" ten opzichte van het Kremlin.
In de documentaire heeft de leraar Pavel Talankin vastgelegd hoe zijn school in de regio Tsjeljabinsk na de Russische invasie in Oekraïne de opdracht kreeg om steeds meer propaganda door te geven aan de leerlingen. Hij filmde twee jaar lang lessen en smokkelde het beeldmateriaal uiteindelijk het land uit. Talankin is zelf naar Europa gevlucht.
De rechter uitte onder meer kritiek op het tonen van de wit-blauw-witte vlag in de documentaire. Die verboden vlag wordt gebruikt door de oppositie en staat symbool voor kritiek op de oorlog in Oekraïne.
Beste documentaire
Het Kremlin uitte eerder al kritiek op de documentaire, omdat er kinderen in voorkwamen zonder toestemming van hun ouders.
Mr. Nobody against Putin won eerder deze maand de Oscar voor beste documentaire.
