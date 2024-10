Hoe laag is het inkomen van boeren in Nederland echt? ‘Inkomsten zijn historisch hoog’

In 2023 wordt het gemiddelde inkomen voor boeren en tuinders geraamd op 112.000 euro per FT, wat 37.000 euro hoger is dan het gemiddelde over de periode 2018-2022. Het gaat dus bepaald niet terug

varkenshouders was 2023 bijvoorbeeld een goed jaar, met een geraamd bedrijfsinkomen van gemiddeld zo'n 370.000 euro FTE, voornamelijk door dalende kosten en stijgende opbrengsten. Aan de andere kant wordt het gemiddelde inkomen uit bedrijf van melkveehouders in 2023 geraamd op 78.000 euro, wat minder is dan in 2022 maar hoger dan het gemiddelde over de periode 2018-2022.

De financiële positie van boeren verschilt enorm , en dit wordt beïnvloed door de omvang van het boerenbedrijf. Grotere bedrijven produceren doorgaans efficiënter, hebben relatief minder kosten, en beschikken vaak over een betere marktpositie. Dit heeft geleid tot een trend van schaalvergroting binnen de sector. Desondanks is het grootste deel van alle bedrijven in de agrarische sector relatief klein.

In 2021 bedroeg het gemiddelde inkomen van agrarische huishoudens 81.800 euro, wat aanzienlijk hoger is dan het gemiddelde inkomen van alle huishoudens in Nederland, dat in dat jaar 48.500 euro bedroeg. Dit suggereert dat een meerderheid van de boeren bovengemiddeld goed boert. Van de agrarische huishoudens behoorde 53 procent in 2021 tot de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens.

Het is belangrijk om te benadrukken dat, hoewel sommige boeren en tuinders een bovengemiddeld inkomen hebben, de inkomens sterk variëren binnen de sector. Factoren zoals bedrijfstype, bedrijfsgrootte, locatie, en marktomstandigheden spelen een cruciale rol in de financiële resultaten van een landbouwbedrijf. Bovendien kunnen de kosten voor voer, energie, en andere bedrijfskosten een aanzienlijke impact hebben op het netto-inkomen van boeren.