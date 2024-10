VN-commissie: Syrië is onder geen beding veilig

Het is onder geen enkele omstandigheid veilig om vluchtelingen terug te sturen naar Syrië. Het hele land is onveilig. Dat zegt een woordvoerder van een VN-onderzoekscommissie tegen het AD.

Het Nederlandse kabinet werkt juist aan plannen om Syriërs terug te sturen naar hun thuisland. Het is niet gebruikelijk dat de commissie commentaar geeft op het beleid van lidstaten. "Dat doen we ook nu niet", zegt de woordvoerder van de commissie tegen de krant. "Ons mandaat is om te rapporteren over geweld in Syrië. Maar ons standpunt is helder. Syrië is geen veilig land om vluchtelingen naar te laten terugkeren. Er is geen enkel argument om dat op dit moment te doen. Dat geldt voor het gehele land."

De onderzoekscommissie voor Syrië werd in 2011 opgericht door de Mensenrechtenraad van de VN, waarin ook Nederland een zetel heeft. De commissie onderzoekt sindsdien alle vermeende mensenrechtenschendingen in het land. In september rapporteerde de commissie dat de gevechten langs meerdere frontlinies heviger worden. De regio is in de greep van 'angst voor een grootschalige oorlog'.