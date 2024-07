Hoe rijk zijn we?

Nederland en Nederlanders zijn ontzettend rijk . Maar hoe rijk vergeleken met inwoners van andere landen. Het hangt van je berekeningswijze af. Ter geruststelling: hoe je ook rekent: we horen bij de 10 rijkste.

De ranglijst van The Economist beoordeelt landen op basis van drie criteria: dollarinkomen per persoon, inkomen aangepast voor lokale prijzen (purchasing-power parity of PPP), en inkomen per gewerkt uur. Deze benadering biedt een meer genuanceerd beeld van de economische status van landen dan enkel het bruto binnenlands product (BBP) per inwoner.

Nederland in de ranglijst

Dollarinkomen per persoon: Nederland scoort als 11e rijkste landop deze maatstaf, wat aangeeft dat het gemiddelde inkomen per persoon aanzienlijk is.

Inkomen aangepast voor lokale prijzen (PPP): Nederland staat op de derde plaats binnen de Europese Unie wanneer het BBP per inwoner wordt gecorrigeerd voor prijsniveauverschillen. Wereldwijd staan we 10e.Dit betekent dat de koopkracht van Nederlanders relatief hoog is vergeleken met andere EU-landen.

Inkomen per gewerkt uur: Deze maatstaf houdt rekening met de productiviteit van de werkende bevolking. Nederland scoort ook goed op dit criterium (11e), wat wijst op een efficiënte en productieve arbeidsmarkt.

Vergelijking met andere landen

In de ranglijst van The Economist staat Nederland achter Luxemburg en Ierland, maar voor landen zoals Denemarken en Oostenrijk. Dit benadrukt de sterke economische positie van Nederland binnen Europa en wereldwijd.

Belangrijke factoren