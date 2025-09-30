Hoekstra: belastingvoordelen helpen burgers om te investeren

BRUSSEL (ANP) - Met onder meer belastingvoordelen voor EU-burgers hoopt de Europese Commissie dat zij hun spaartegoed gaan beleggen. De Nederlandse Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Belastingen) denkt daarbij aan belastingvrijstellingen of uitstel van het betalen van belasting, zei hij dinsdag op een persconferentie.

"Belastingvoordelen, zelfs als ze klein zijn, moedigen mensen duidelijk aan om actie te ondernemen", zei Hoekstra op de toelichting over spaar- en beleggingsrekeningen (SIA's) die de Europese Commissie wil realiseren. Dat is het instrument dat beleggen voor iedereen eenvoudiger en toegankelijker moet maken.

Volgens Hoekstra zijn "we de beste spaarders ter wereld, maar duidelijk niet de beste beleggers ter wereld, en dat is iets wat we willen veranderen".

'Traditionele spaarrekeningen'

Als burgers hun spaargeld gaan beleggen of investeren, komt er een gigantisch bedrag op de kapitaalmarkt waarmee bedrijven kunnen investeren en daarmee concurrerender in de wereld kunnen worden. Het is aan de EU-lidstaten zelf om belastingvoordelen te geven aan de inwoners die aan de SIA willen meedoen.

De Commissie wil dat de SIA-rekeningen op dezelfde manier werken als traditionele spaarrekeningen. Het verschil is dat ze burgers in staat stellen te beleggen "in een scala aan financiële instrumenten, van aandelen tot obligaties tot fondsen, via erkende aanbieders zoals banken", zei Hoekstra. "Ze zijn eenvoudig, toegankelijk en fiscaal efficiënt."