ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Shell begint met productie bij gasveld in Britse deel Noordzee

Economie
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 12:25
anp300925097 1
LONDEN (ANP) - Shell is begonnen met productie bij een gasveld in het Britse deel van de Noordzee. Het Victory-veld moet helpen bij de gasvoorziening voor huishoudens en bedrijven en de stroomproductie in het Verenigd Koninkrijk.
Het veld ligt ongeveer 47 kilometer ten noordwesten van de Shetlandeilanden. Shell zegt dat het veld op piekproductie voldoende gas zal leveren om jaarlijks bijna 900.000 woningen te verwarmen. Naar verwachting zal het meeste gas tegen het eind van dit decennium uit het veld worden onttrokken.
In januari vorig jaar besloot Shell definitief door te gaan met investeringen in het project. Het bedrijf stelt dat gasvelden zoals Victory een cruciale rol spelen bij de Britse energiezekerheid.
Volgens de Britse autoriteiten werd vorig jaar 61 procent van het gasverbruik in het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd uit het buitenland. Victory zal helpen om die afhankelijkheid van import te verminderen, aldus Shell.
loading

POPULAIR NIEUWS

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

65471927_m

Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

anp290925121 1

NSC: Schoof moet aangifte doen van lek door oud-minister Faber

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

Loading