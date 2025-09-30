Shell begint met productie bij gasveld in Britse deel Noordzee

LONDEN (ANP) - Shell is begonnen met productie bij een gasveld in het Britse deel van de Noordzee. Het Victory-veld moet helpen bij de gasvoorziening voor huishoudens en bedrijven en de stroomproductie in het Verenigd Koninkrijk.

Het veld ligt ongeveer 47 kilometer ten noordwesten van de Shetlandeilanden. Shell zegt dat het veld op piekproductie voldoende gas zal leveren om jaarlijks bijna 900.000 woningen te verwarmen. Naar verwachting zal het meeste gas tegen het eind van dit decennium uit het veld worden onttrokken.

In januari vorig jaar besloot Shell definitief door te gaan met investeringen in het project. Het bedrijf stelt dat gasvelden zoals Victory een cruciale rol spelen bij de Britse energiezekerheid.

Volgens de Britse autoriteiten werd vorig jaar 61 procent van het gasverbruik in het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd uit het buitenland. Victory zal helpen om die afhankelijkheid van import te verminderen, aldus Shell.