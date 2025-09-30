ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter vernietigt akkoord VW en oud-topman rond dieselschandaal

Economie
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 12:52
anp300925099 1
KARLSRUHE (ANP) - De hoogste civiele rechtbank van Duitsland heeft een miljoenenschikking tussen Volkswagen en voormalige topbestuurders rond het dieselschandaal nietig verklaard. Aandeelhouders gingen akkoord met de afspraken uit 2021, maar volgens het Bundesgerichtshof in Karlsruhe werden zij onvolledig geïnformeerd over de afspraken.
Volkswagen verweet oud-topman Martin Winterkorn en voormalig Audi-baas Rupert Stadler dat ze niet meteen hadden gewaarschuwd over aanwijzingen die er waren voor het gebruik van sjoemelsoftware, waarmee diesels bij uitstoottests schoner leken dan ze waren. Winterkorn betaalde 11,2 miljoen euro, Stadler 4,1 miljoen euro en een verzekeraar 270 miljoen euro.
Met de schikking werden ook andere bestuurders en ex-bestuurders beschermd tegen claims rond het schandaal. Maar Volkswagen vermeldde dit niet in de oproeping van de aandeelhoudersvergadering waarin gestemd zou worden over het akkoord. Daarom is de overeenkomst ongeldig, oordeelt de rechter.
loading

POPULAIR NIEUWS

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

65471927_m

Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

anp290925121 1

NSC: Schoof moet aangifte doen van lek door oud-minister Faber

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

Loading