Staat er bij jou nog een set kristallen glazen van je moeder of oma in de kast? Die kan honderden euro’s waard zijn, schrijft Margriet. Op veilingsite Catawiki schatten experts sets van Baccarat en Saint-Louis deze week op 150 tot 2.200 euro per set. De biedingen blijven daar voorlopig ver onder.

Het merk weegt het zwaarst

Margriet noemt Val Saint Lambert, Baccarat, Saint Louis, Waterford, Orrefors en Nachtmann als merken die de prijs opdrijven. Een merkteken onder de voet, een etiket, een certificaat of de originele doos maakt een set meer waard.

Ook de leeftijd telt. Glazen uit de art-decoperiode, de jaren twintig en dertig, zijn gewild en kristal uit het midden van de vorige eeuw is weer in trek, schrijft het blad. Verder gelden drie vuistregels:

Compleet levert meer op. Een hele set brengt meer op dan losse glazen.

Een hele set brengt meer op dan losse glazen. Schade kost geld. Een doffe waas, slijtage of een haarscheurtje drukt de prijs.

Een doffe waas, slijtage of een haarscheurtje drukt de prijs. Zeldzaam loont. Patronen en slijpwerk die niet meer gemaakt worden, verhogen de waarde.

Zo schatten veilingexperts kristal nu

Deze sets stonden op 14 oktober op Catawiki. Bij elke set staat de schatting van een expert van de veilingsite en het hoogste bod op dat moment. Alle bedragen gelden per set.

Een schatting is nog geen opbrengst

Bij bijna alle sets lag het bod een paar dagen voor sluiting ver onder de schatting. De veilingen lopen nog, dus de biedingen kunnen stijgen. De meeste verkopers hebben een minimumprijs ingesteld. Haalt het hoogste bod die niet, dan gaat de set niet weg.

Echt kristal of gewoon glas?

Kristal is een beschermde naam. Het Glasartikelenbesluit, de Nederlandse uitwerking van een Europese richtlijn uit 1969, kent drie soorten. Volloodkristal bevat minstens 30 procent loodoxide, loodkristal minstens 24 procent. Sonoorglas, de lichtste soort, bevat minstens 10 procent loodoxide, bariumoxide, kaliumoxide of zinkoxide en kan dus loodvrij zijn.

Margriet geeft drie tests die je zelf kunt doen:

De klanktest. Tik zachtjes met een lepeltje of je nagel tegen de rand. Kristal klinkt hoog, helder en lang na. Gewoon glas klinkt korter en doffer. De gewichtstest. Loodkristal is zwaarder dan gewoon glas van hetzelfde formaat. De kijktest. Kristal is helder en heeft geen naden of luchtbelletjes.

Kleurloos hoeft kristal niet te zijn. Val Saint Lambert maakte groen geslepen kristal en Saint-Louis kobaltblauwe kelken; van beide staan nu sets op Catawiki.

Wat je nu kunt doen

Zoek het merkteken. Kijk onder de voet naar een geëtst logo of een etiket en zoek de naam van het model op.

Kijk onder de voet naar een geëtst logo of een etiket en zoek de naam van het model op. Kijk naar verkochte prijzen. Een vraagprijs of schatting zegt weinig. Op veilingsites zie je na afloop waarvoor een kavel wegging.

Een vraagprijs of schatting zegt weinig. Op veilingsites zie je na afloop waarvoor een kavel wegging. Laat taxeren. De Belgische antiekhandel Antiek Picart biedt een gratis waardebepaling aan. Federatie TMV, de beroepsvereniging van taxateurs en veilinghouders, organiseerde in 2024 een Nationale Dag van Waarde met gratis taxaties.

De Belgische antiekhandel Antiek Picart biedt een gratis waardebepaling aan. Federatie TMV, de beroepsvereniging van taxateurs en veilinghouders, organiseerde in 2024 een Nationale Dag van Waarde met gratis taxaties. Stel een minimumprijs in. Verkoop je via een veiling, dan voorkom je zo dat de set voor een paar euro weggaat.

De Lady Hamilton-set van Moser stond bij het schrijven van dit stuk op 29 cent per glas.

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