Staat er bij jou nog een set kristallen glazen van je moeder of oma
in de kast? Die kan honderden euro’s waard zijn, schrijft Margriet. Op
veilingsite Catawiki schatten experts sets van Baccarat en Saint-Louis
deze week op 150 tot 2.200 euro per set. De biedingen blijven daar
voorlopig ver onder.
Het merk weegt het zwaarst
Margriet noemt Val Saint Lambert, Baccarat, Saint Louis, Waterford,
Orrefors en Nachtmann als merken die de prijs opdrijven. Een merkteken
onder de voet, een etiket, een certificaat of de originele doos maakt
een set meer waard.
Ook de leeftijd telt. Glazen uit de art-decoperiode, de jaren twintig
en dertig, zijn gewild en kristal uit het midden van de vorige eeuw is
weer in trek, schrijft het blad. Verder gelden drie vuistregels:
- Compleet levert meer op. Een hele set brengt meer
op dan losse glazen.
- Schade kost geld. Een doffe waas, slijtage of een
haarscheurtje drukt de prijs.
- Zeldzaam loont. Patronen en slijpwerk die niet meer
gemaakt worden, verhogen de waarde.
Zo schatten
veilingexperts kristal nu
Deze sets stonden op 14 oktober op Catawiki. Bij elke set staat de
schatting van een expert van de veilingsite en het hoogste bod op dat
moment. Alle bedragen gelden per set.
- Zes
wijnglazen van Saint-Louis, model Cerdagne, jaren zeventig,
ongebruikt: €150 tot €200. Hoogste bod: €10.
- Zes
likeurglaasjes van Baccarat, model Nancy, uit de jaren
twintig: €150 tot €200. Nog geen bod.
- Zes
bekers van Baccarat, model Richelieu, jaren vijftig, één
met een kras: €200 tot €250. Hoogste bod: €70.
- Acht
art-decowijnglazen van Baccarat van voor 1936: €350 tot
€400. Hoogste bod: €110.
- Een
likeurservies van Daum Nancy van rond 1930, met zes
glaasjes, een karaf en een schaal: €350 tot €400. Nog geen bod.
- Een
servies van 37 stuks van Saint-Louis, model Chantilly,
jaren vijftig, met waterkan en wijnkaraf: €1.400 tot €1.600. Hoogste
bod: €160.
- Achttien
glazen van Baccarat, model Récamier, ongebruikt in de
originele doos: €1.800 tot €2.200. Hoogste bod: €160.
Een schatting is nog geen
opbrengst
Bij bijna alle sets lag het bod een paar dagen voor sluiting ver
onder de schatting. De veilingen lopen nog, dus de biedingen kunnen
stijgen. De meeste verkopers hebben een minimumprijs ingesteld. Haalt
het hoogste bod die niet, dan gaat de set niet weg.
Zonder minimumprijs verkoop je voor wat de hoogste bieder geeft. Zes
portglazen van Val Saint Lambert
, een Belgisch servies uit de
fabriekscatalogus van 1904, stonden zo op €55. Veertien
glazen van Moser
, het Tsjechische merk, model Lady Hamilton uit de
jaren zestig, stonden op €4.
Echt kristal of gewoon glas?
Kristal is een beschermde naam. Het Glasartikelenbesluit, de
Nederlandse uitwerking van een Europese richtlijn uit 1969, kent drie
soorten. Volloodkristal bevat minstens 30 procent loodoxide, loodkristal
minstens 24 procent. Sonoorglas, de lichtste soort, bevat minstens 10
procent loodoxide, bariumoxide, kaliumoxide of zinkoxide en kan dus
loodvrij zijn.
Margriet geeft drie tests die je zelf kunt doen:
- De klanktest. Tik zachtjes met een lepeltje of je
nagel tegen de rand. Kristal klinkt hoog, helder en lang na. Gewoon glas
klinkt korter en doffer.
- De gewichtstest. Loodkristal is zwaarder dan gewoon
glas van hetzelfde formaat.
- De kijktest. Kristal is helder en heeft geen naden
of luchtbelletjes.
Kleurloos hoeft kristal niet te zijn. Val Saint Lambert maakte groen
geslepen kristal en Saint-Louis kobaltblauwe kelken; van beide staan nu
sets op Catawiki.
Wat je nu kunt doen
- Zoek het merkteken. Kijk onder de voet naar een
geëtst logo of een etiket en zoek de naam van het model op.
- Kijk naar verkochte prijzen. Een vraagprijs of
schatting zegt weinig. Op veilingsites zie je na afloop waarvoor een
kavel wegging.
- Laat taxeren. De Belgische antiekhandel Antiek
Picart biedt een gratis waardebepaling aan. Federatie TMV, de
beroepsvereniging van taxateurs en veilinghouders, organiseerde in 2024
een Nationale Dag van Waarde met gratis taxaties.
- Stel een minimumprijs in. Verkoop je via een
veiling, dan voorkom je zo dat de set voor een paar euro weggaat.
De Lady Hamilton-set van Moser stond bij het schrijven van dit stuk
op 29 cent per glas.
Meer weten?