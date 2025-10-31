ECONOMIE
Hof doet eind januari uitspraak in slepende zaak Uber-chauffeurs

door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 14:30
AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof Amsterdam verwacht op 27 januari met een uitspraak te komen in de slepende rechtszaak over de zelfstandigheid van Uber-chauffeurs. Dat werd vrijdag bekend tijdens een zitting in het hoger beroep, waarin vakbond FNV en taxi-app Uber nogmaals tegenover elkaar stonden.
FNV begon de zaak tegen Uber jaren geleden omdat Uber-chauffeurs volgens de vakbond eigenlijk werknemers zijn van het bedrijf. Maar ze krijgen niet hetzelfde loon en andere voordelen, zoals doorbetaling bij ziekte. Uber vindt dat de chauffeurs zelfstandige ondernemers zijn en wil dat zij zelfstandigen blijven.
Een rechtbank besliste in 2021 dat de taxi-app zijn chauffeurs in dienst moet nemen. Uber ging tegen de uitspraak in beroep.
Later bepaalde het hof dat Uber in afwachting van het hoger beroep de cao voor taxivervoer nog niet hoeft na te leven. Het hof stelde ook vragen aan de Hoge Raad, die begin dit jaar werden beantwoord.
