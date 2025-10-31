Netbeheerders waarschuwen voor vertraging bij uitbreidingen

DEN HAAG (ANP) - Netbeheerders hebben meer tijd nodig dan verwacht om de problemen op het elektriciteitsnet op te lossen. Brancheorganisatie Netbeheer Nederland waarschuwt dat 400 van de ruim 900 grote projecten voor het stroomnet vertraging oplopen.

De plaatsen waar het relatief makkelijk is om het net uit te breiden, zijn inmiddels wel zo'n beetje benut, verklaart operationeel topman Maarten Abbenhuis van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. "Nu wordt het moeilijker om in ons dichtbevolkte land ruimte te vinden en tijdig de vergunningen te krijgen om het elektriciteitsnet te kunnen uitbreiden."

De meeste netbeheerders hebben hun investeringsplannen voor de komende tien jaar ter consultatie gepubliceerd. Ze investeren volgens hun branchevereniging de komende jaren tot gemiddeld 15 miljard euro per jaar in het uitbreiden en versterken van de gas- en elektriciteitsnetten, meer dan ooit. In de nieuwe plannen staan zo'n 1300 grote bouwprojecten. Daarbovenop komen de werkzaamheden op straat.