Houthi's vervolgen VN-medewerkers om Israëlische luchtaanval

SANAA (ANP/RTR) - VN-medewerkers die vastzitten in Jemen zullen door het Houthi-bewind worden vervolgd. Dat meldt de Houthi-minister van Buitenlandse Zaken aan persbureau Reuters. De medewerkers worden verdacht van betrokkenheid bij een Israëlische luchtaanval gericht tegen de Houthi-top in augustus. Daarbij vielen meerdere doden, onder wie de Houthi-premier en enkele ministers van die groepering.

Na de aanval werden in totaal 36 VN-medewerkers gearresteerd, zo maakte de VN vrijdag bekend. Onbekend is hoeveel medewerkers terecht zullen staan.

De VN werpt de aantijgingen tegen haar medewerkers verre van zich. De VN-medewerkers hangt in het uiterste geval de doodstraf boven het hoofd.