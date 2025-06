Zara-moederbedrijf Inditex verkoopt meer kleding

ARTEIXO (ANP) - Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van kledingwinkelketens als Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius en Massimo Dutti, heeft in zijn eerste kwartaal meer verkocht en zegt dat klanten ook de lente- en zomercollecties goed ontvangen.

De omzet in de periode van eind januari tot en met eind april ging met 1,5 procent omhoog tot 8,3 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Exclusief wisselkoerseffecten steeg de omzet met meer dan 4 procent. In de periode van 1 mei tot 9 juni was op basis van gelijke wisselkoersen sprake van een omzetstijging met 6 procent.

Inditex boekte een nettowinst in de afgelopen periode van 1,3 miljard euro, een kleine stijging ten opzichte van een jaar terug. Het bedrijf stelt dat er in 26 markten nieuwe winkels werden geopend. Inditex is daarnaast grote investeringen aan het doen in het herinrichten van bestaande winkels om zo klanten een betere winkelervaring te geven.