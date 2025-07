Hoge koninklijke onderscheiding oud-DNB-president Klaas Knot

AMSTERDAM (ANP) - Oud-president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een hoge koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn werk als centralebankpresident. Knot is benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd donderdag op de afscheidsreceptie van Knot op het hoofdkantoor van DNB in Amsterdam uitgereikt door minister van Financiën Eelco Heinen.

Knot was veertien jaar DNB-president. De aanvraag van de onderscheiding was een initiatief van de raad van commissarissen van de centrale bank en werd ondersteund door de directie en door tientallen beleidsmakers van over de hele wereld, aldus DNB.

De Orde van Oranje-Nassau bestaat sinds 1892 en kent zes graden. Grootofficier is de op één na hoogste graad en wordt zeer zelden toegekend. De onderscheiding wordt toegekend als de verdiensten van de ontvanger duidelijk uitstijgen boven wat normaal gesproken van iemand in functie mag worden verwacht, stelt DNB in een verklaring.